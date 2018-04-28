Второй этап соревнований «Изборские скалы» пройдет 30 апреля

11:10, 28 апреля 2018, ПАИ

30 апреля в поселке Старый Изборск Печорского района пройдет второй этап Открытых соревнований Псковской области по горному туризму «Изборские скалы» для участников моложе 16 лет. В этом году Соревнования проводит Псковская областная Федерация альпинизма, скалолазания и спортивного туризма при поддержке Государственного комитета Псковской области по физической культуре и спорту.

Как сообщили Псковскому агентству информации организаторы, «детский этап» будет проводиться впервые в истории этих соревнований. «Это связано с все более возрастающей популярностью таких видов спорта, как спортивный туризм, скалолазание и альпинизм», - пояснили ПАИ.

Первый этап «Изборских скал» состоялся 21-22 апреля. Участникам были представлены такие дистанции, как скальный марафон, где спортсмены должны за два часа одолеть наибольшее количество скальных трасс, горная эстафета для команды из четырех человек, лазание на скорость, лазание на трудность. Для наиболее подготовленных участников была предложена горная командная дистанция, проводившаяся ночью и имитирующая работу группы в темное время суток при задержании на скальном маршруте.

Также организаторы соревнований предложили спортсменам и зрителям поучаствовать в веселых альпинистских забавах – парном перетягивании каната.