Жилье предоставили ребенку-сироте из Невеля после вмешательства прокуратуры
Невельская прокуратура добилась предоставления жилья ребенку-сироте. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в районной прокуратуре.
27 февраля межрайонная прокуратура направила исковое заявление обязать администрацию Невельского района предоставить лицу из числа детей-сирот благоустроенное жилое помещение по договору найма специализированного жилого помещения, отвечающее санитарно-техническим требованиям, имеющее площадь не менее 25 квадратных метров на территории Невеля
17 апреля исковое заявление рассмотрел невельский районный суд, требования прокуратуры удовлетворены в полном объеме.