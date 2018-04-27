В Невеле приговорили к лишению свободы иностранца, ограбившего 78-летнюю женщину с применением светозвукового пистолета

11:21, 28 апреля 2018, ПАИ

Невельским районным судом Псковской области вынесен обвинительный приговор в отношении гражданина Республики Беларусь, который признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.162 УК РФ. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе межрайонной прокуратуры.

В ходе судебного разбирательства установлено, что 18 февраля 2017 года данный гражданин, находясь в состоянии алкогольного опьянения, с целью хищения имущества совершил нападение на 78-летнюю потерпевшую: нанес ей один удар по шее в область затылка, а когда та упала на землю, достал незаряженный светозвуковой пистолет, приставил к виску и потребовал у нее денежные средства и мобильный телефон. Потерпевшая, опасаясь за свою жизнь, передала денежные средства в размере 100 рублей, и мобильный телефон стоимостью 2990 рублей.

Суд, с учетом личности подсудимого, наличия смягчающих и отягчающих наказание обстоятельств, позиции государственного обвинителя, назначил подсудимому наказание в виде лишения свободы на срок 2 года 8 месяцев.