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Прокуратура: торговый центр в Невеле эксплуатируется с нарушениями пожарной безопасности

Невельская межрайонная прокуратура провела проверку исполнения требований пожарной безопасности в торговых комплексах, а также в иных местах с массовым пребыванием людей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в районной прокуратуре.

По результатам проверки установлено, что в Невеле эксплуатируется крупный торговый центр с грубыми нарушениями законодательства о пожарной безопасности, а именно: собственником демонтирована пожарная лестница со второго этажа, захламлены эвакуационные выходы из здания, документы о пожарной безопасности не соответствуют требованиям, а также иные нарушения закона.

В целях устранения выявленных нарушения в адрес собственника торгового центра внесено представление. Материалы проверки направлены в ГУ МЧС России по Псковской области в целях привлечения виновных лиц к административной ответственности. Фактическое устранение выявленных нарушений находится на контроле межрайонной прокуратуры.

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