О правилах безопасности на воде рассказали опочецким школьникам спасатели, полицейские и педагоги

19:29, 28 апреля 2018, ПАИ

В преддверии летних каникул представители полиции, МЧС и педагоги напомнили опочецким школьникам о безопасности на воде.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по региону, на базе Опочецкой гимназии имени А.Д.Петрова прошли занятия с учениками 5-6 классов, посвященные профилактике детского травматизма на воде, правилам самоспасения и оказания помощи утопающему.

Отмечается, что в мероприятии участвовали государственные инспекторы участка №2 ГИМС МЧС Сергей Сергеев и Юрий Никифоровский, сотрудник полиции Наталья Васильева и учитель ОБЖ гимназии Николай Иванов. Каждый из участников поделился своим опытом и знаниями с детьми.

«Учащиеся надевали страховочные жилеты, учились правильно регулировать их на себе. А также отрабатывали забрасывание спасательного круга «утопающим» на спортивных матах, имитировавших озеро», - рассказали в региональном УМВД.

Добавим, что такие встречи не являются единичными - мероприятия подобного рода планируется проводить с учениками Опочецкого района как в стенах учебных заведений, так и непосредственно у водоемов.