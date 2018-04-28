В Псково-Печерском монастыре скончался старец Адриан
В Псково-Печерском монастыре скончался архимандрит Адриан (Кирсанов). Как стало известно Псковскому агентству информации, отпевание старца, которому 17 марта исполнилось 96 лет, состоится 30 апреля.
Отец Адриан - известный старец, к которому в Печерский монастырь многие приезжали за духовным советом. Артиллерист, участник Великой Отечественной войны, он принял постриг в Троице-Сергиевой Лавре по благословению патриарха Пимена. В Псково-Печерском монастыре с 1975 года.