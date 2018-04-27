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Происшествия

Отнявшие у посетителя бара 117 тысяч рублей жители Невеля осуждены за разбой

Невельским районным судом вынесен обвинительный приговор в отношении двух местных жителей, которые признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой, то есть нападение в целях хищения чужого имущества, совершенное с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, группой лиц по предварительному сговору). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Невельской межрайонной прокуратуры.

Установлено, что в октябре 2017 года в пивном баре «Мираж» после совместного распития спиртных напитков подсудимые, действуя совместно и согласованно по предварительному сговору группой лиц, с целью открытого хищения чужого имущества с применением насилия опасного для жизни и здоровья вместе с потерпевшим под предлогом покурить вышли из помещения бара. После этого подсудимые напали на потерпевшего, нанося ему удары ногами и кулаками по голове, лицу, телу, вырвали из рук потерпевшего мобильный телефон и вытащили из кармана брюк потерпевшего деньги в сумме 117 000 рублей.

С похищенным они скрылись с места совершения преступления. Похищенные денежные средства и мобильный телефон поделили между собой и впоследствии распорядились ими по своему усмотрению.

Суд, с учетом обстоятельств совершенного преступления, данных, характеризующих личность подсудимых, а также позиции государственного обвинителя, назначил наказание подсудимым в виде реального лишения свободы: одному на срок 5 лет 6 месяцев, второму на срок 3 года.

Также по делу потерпевшим был заявлен гражданский иск, который приговором суда был удовлетворен на сумму более 89 тысяч рублей. Данные денежные средства подлежат взысканию в пользу потерпевшего с подсудимых.

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