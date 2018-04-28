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Общество

Закрытие 55-го театрального сезона состоится в псковском театре кукол 5 мая

5 мая в Псковском театре кукол состоится закрытие 55-го театрального сезона. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции. В этот день в 12:00 и 14:00 будет показан спектакль по русской народной сказке «Гуси-лебеди». «Для того чтобы посещение театра было доступно всем, объявляется акция - «В театр всей семьей». 

Отмечается, что с закрытием сезона работа в театре не остановится, так как будут проходить репетиции и работа по созданию новых спектаклей, которыми театр будет удивлять и радовать своих зрителей в будущем сезоне. Кроме того, зрителей ждут еще несколько спектаклей уже в конце мая и начале июня. Один из них - спектакль «Фауст».

Купить билеты онлайн можно на сайте

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