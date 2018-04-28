Два года тюрьмы грозит гражданину Белоруссии за нападение на псковича с «розочкой»

12:10, 28 апреля 2018, ПАИ

27 декабря 2017 года около 23:00 часов 43-летний гражданин Белоруссии в холле одной из компаний на улице Боровой в Пскове напал на псковича со стеклянной «розочкой».

Как стало известно Псковскому агентству информации, конфликт произошел из-за личной неприязни белоруса к псковичу. Он нанес жителю Пскова несколько ударов по лицу и туловищу так называемой «розочкой» из разбитой бутылки.

По имеющейся у ПАИ информации, уголовное дело в отношении гражданина Белоруссии находится на рассмотрении в городской прокуратуре. Белорусу может грозить до 2 лет лишения свободы за совершение преступления.