Тестовые заезды перед ралли «Голубые озёра» начались в Пустошкинском районе

12:12, 28 апреля 2018, ПАИ

Сегодня, 28 апреля, в Пустошкинском районе проходят тестовые заезды перед 6-м этапом Кубка России – ралли «Голубые озёра-2018». Как сообщил Псковскому агентству информации президент Федерации автоспорта Псковской области Олег Мыслевич, заявки на участие в тестах подали 30 экипажей из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Челябинска, Минска (Белоруссия), Тулы, Калининграда.

Также на тестовые заезды заявлены все три экипажа с участием псковичей: Максим Павлов и Сергей Пушкарь, Анжелика Соломенник и Павел Захарченко, Александр Горланов и калининградец Дмитрий Мячин.

Олег Мыслевич отметил, что для проведения заездов разработан и утверждён регламент, обеспечена работа служб безопасности, медиков, МЧС.

Тесты завершатся в 18:00, проходят они по дороге между деревнями Забелье и Маево. Ранее сообщалось, что с 10:00 сегодня эта трасса закрыта для автотранспорта.

Кроме того, с 16:00 начнётся регистрация участников гонки и выдача дорожных документов в штабе ралли по адресу: Великие Луки, проспект Ленина, 2 (Великолукская государственная сельскохозяйственная академия).

29 апреля с 8:00 до 9:30 продолжится регистрация и выдачи дорожных документов, с 10:00 до 14:00 пройдет ознакомление с трассой ралли в Пустошкинском районе. В тот же день с 11:00 до 17:00 запланирована техническая инспекция (по расписанию) в Великих Луках, а после нее, с 18:00 до 21:00, состоится церемония открытия ралли и возложение цветов у стелы «Город воинской славы» на площади Ленина в Великих Луках.

30 апреля на 9:00 назначен старт ралли в деревне Рокачино Пустошкинского района на стоянке кафе «У Петровича», а в 21:00 пройдет награждение победителей гонки в Великих Луках на площади Ленина.