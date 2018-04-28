Михаил Ведерников вместе с псковичами вышел на весенний субботник (ВИДЕО)

12:31, 28 апреля 2018, ПАИ

В очистке исторической территории от прошлогодней листвы и мусора возле Гремячей башни в рамках одной из весенних акций по уборке Пскова сегодня, 28 апреля, приняли участие работники администрации региона во главе с врио губернатора Псковской области Михаилом Ведерниковым.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе областной администрации, к ним присоединились представители Молодежного парламента при Псковском областном Собрании депутатов, участники всероссийского проекта «Лидеры России», победители конкурса «УМНИК» и общественники.

«Сегодня мы коллективом администрации вышли убрать этот парк, место, где любят отдыхать псковичи. Субботник — это хорошая традиция и отличный повод сделать наш город, улицы, зоны отдыха немного чище. Это и пример для молодежи, которая, кстати, сегодня вместе с нами», — сказал руководитель региона.

Органы исполнительной власти региона сегодня также убирают территорию вдоль реки Великой. Как напомнили в пресс-службе, субботники проходят во всех муниципальных образованиях региона на территориях объектов культурного наследия, воинских захоронений, зеленых зон вдоль рек, в парках и скверах, на улицах и во дворах. В них также принимают участие органы местного самоуправления, коллективы организаций и предприятий, общественники, волонтеры и неравнодушные жители.