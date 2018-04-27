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Политика

Михаил Ведерников и Игорь Сиротин стали участниками предварительного голосования по выборам губернатора от «Единой России»

Псковские единороссы озвучили фамилии участников предварительного голосования по выборам губернатора, которое пройдет в рамках партийной конференции 5 июня, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального отделения партии «Единая Россия».

Как отмечается, уже сформирован список участников предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от «Единой России» на должность губернатора Псковской области. В него вошли врио губернатора Михаил Ведерников и руководитель исполкома регионального отделения Партии Игорь Сиротин. Решение было принято на заседании политсовета 28 апреля.

Теперь претенденты на пост главы региона должны провести встречи не менее чем с 50% секретарей местных и первичных отделений Партии. 29 мая в поселке Пушкинские Горы пройдет расширенная встреча, на которую будут также приглашены члены регионального политсовета, члены фракций «Единой России», партийный актив, сообщил секретарь регионального отделения Партии Александр Котов.

Предварительное голосование по определению кандидата от «Единой России» на должность губернатора области пройдет в рамках XXIII Конференции регионального отделения Партии, которая состоится в Пскове 5 июня. Голосование будет тайным и будет являться процедурой выдвижения.

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