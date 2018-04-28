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Общество

София Сопелева стала победительницей интернет-голосования за «Мисс Супер-фитнес 2018» на ПАИ

16-летняя София Сопелева стала победительницей интернет-голосования за «Мисс Супер-фитнес 2018», проходившего на сайте Псковского агентства информации с 16 по 28 апреля. Она набрала 5288 голосов.

София учится в 9 классе средней общеобразовательной школе № 3. С детства увлекается бисером, вышиванием, рисованием. Три года занималась танцами. В 2016 году прошла обучение в модельном агентстве Sigma и продолжает заниматься в этой сфере.

«На конкурс я пришла для самореализации, проявить свои таланты и качества, стать более уверенной в себе, найти новые знакомства и получить положительные эмоции», - рассказала она о своих мотивах участвовать в борьбе за титул «Мисс Супер-фитнес 2018».

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