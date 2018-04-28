Три экипажа с участием псковичей будут стартовать на 6-м этапе Кубка России по ралли

12:38, 28 апреля 2018, ПАИ

На 6-м этапе Кубка России – ралли «Голубые озёра - 2018», которое состоится 30 апреля в Пустошкинском районе, будут стартовать три экипажа с участием псковичей. Как сообщил Псковскому агентству информации президент Федерации автоспорта Псковской области Олег Мыслевич, полностью псковских экипажа будет два. Под номером 47 на трассу уйдут Максим Павлов и Сергей Пушкарь на автомобиле Ford Fiesta. Они будут выступать в группе 2000Н.

В зачёте «Наша классика» Псков представят Анжелика Соломенник и Павел Захарченко на автомобиле ВАЗ-21070 с номером К10 на борту. «Этот экипаж впервые будет участвовать в ралли, он вырос из автомногоборья, - рассказал Олег Мыслевич. – Ребята сделали хороший, красивый в плане безопасности автомобиль. Они вложились и установили каркас безопасности, который соответствует всем самым новым техническим требованиям».

Пскович, мастер спорта Александр Горланов, как и в предыдущих сезонах, будет читать стенограмму пилоту из Калининграда Дмитрию Мячину, с которым они в 2017 году стали Чемпионами России в классе R2. Поедут они на автомобиле Opel Adam R2 со стартовым номером 15 в зачёте 2000Н. «Это будет уникальный автомобиль, Александру Васильевичу придётся чуть ли не с заднего сиденья читать стенограмму. Opel Adam R2 – это такая маленькая, женская машинка. Очень мощная и лёгкая», - отметил Олег Мыслевич.

Также, по его словам, довольно много псковичей поедут «нулями». В экипажах безопасности будут работать Антон Борисенко, Ольга Стебихова, Виктор Биченко, Олег Стебнюк, Владислав Супрун, Юрий Васильев.

Всего в соревновании будут участвовать 63 экипажа из разных регионов России и Белоруссии.

Напомним, что сегодня проходят тестовые заезды перед ралли «Голубые озёра», а с 16:00 начнётся регистрация участников гонки и выдача дорожных документов в штабе ралли по адресу: Великие Луки, проспект Ленина, 2 (Великолукская государственная сельскохозяйственная академия).

29 апреля с 8:00 до 9:30 продолжится регистрация и выдачи дорожных документов, с 10:00 до 14:00 пройдет ознакомление с трассой ралли в Пустошкинском районе. В тот же день с 11:00 до 17:00 запланирована техническая инспекция (по расписанию) в Великих Луках, а после нее, с 18:00 до 21:00, состоится церемония открытия ралли и возложение цветов у стелы «Город воинской славы» на площади Ленина в Великих Луках.

30 апреля на 9:00 назначен старт ралли в деревне Рокачино Пустошкинского района на стоянке кафе «У Петровича», а в 21:00 пройдет награждение победителей гонки в Великих Луках на площади Ленина.