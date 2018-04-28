Псковский велопарад состоится 27 мая

12:48, 28 апреля 2018, ПАИ

На 27 мая запланировано проведение второго Псковского велопарада, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов.

Как отмечается, организатором масштабной акции, которая пройдёт в Пскове, как и в прошлом году, выступает Молодёжный парламент при Псковском областном Собрании депутатов. Содействие в проведение мероприятия оказывают городские велосообщества и Псковский молодёжный центр.

Подготовкой праздника для велосипедистов и всех горожан занимается оргкомитет, который возглавляет председатель комитета по вопросам экономической политики Молодёжного парламента Максим Афанасенко.

Уже составлен предварительный маршрут велопарада – он будет почти в три раза длиннее прошлогоднего. «В прошлом году мы впервые взялись за организацию велопарада, и конечно, были опасения, насколько успешно всё пройдёт, - отметил Максим Афанасенко. – В итоге праздник получился, поэтому ГИБДД пошло нам навстречу и увеличило маршрут с 4 до 11 км».

Старт велопробегу будет дан от Центра студенческих инициатив ПсковГУ. Затем колонна велосипедистов проследует по Октябрьскому проспекту, по одной из перекрёстных улиц свернёт на улицу Яна Фабрициуса, доедет до площади героев Десантников, пересечёт мост 50-летия Октября, проедет по Юбилейной улице и Рижскому проспекту через Ольгинский мост и финиширует в месте старта.

По заверениям организаторов, неудобства для автомобилистов в связи с проведением велопарада, будут минимальные. «Во-первых, в воскресенье в дневное время трафик незначительный, во-вторых – движение будет ограничено только частично, - подчеркнул Максим Афанасенко. – Перекрёстки будут перекрываться буквально на 5-7 минут, пока движется колонна, а встречное движение автотранспорта будет полностью открыто».

По настоянию ГИДББ в этом году для участников велопарада установлены возрастные ограничения – проехать по маршруту смогут велосипедисты, достигшие 14 лет. Тем не менее, организаторы рассчитывают, что количество участников будет больше, чем год назад – в первом городском велопараде участвовало около 350 велосипедистов и порядка 400 болельщиков.

Перед стартом велопробега для псковичей будет организованы конкурсы, интерактивные площадки, развлекательная программа.

«В социальных сетях был проведен опрос среди потенциальных участников велопарада - какие праздничные мероприятия, они хотели бы видеть? Мы обязательно последуем высказанным пожеланиям, но будут и сюрпризы», - сказал Максим Афанасенко.

В пресс-службе добавили, что Псковский велопарад проходит в рамках Единого дня велопарадов РФ. В 2016 году к акции по популяризации велосипедного движения присоединились 37 городов, в 2017 году — более 70 городов России.