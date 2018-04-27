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Политика

Единоросс Руслан Виноградов получит вакантный мандат в Усвятском районном Собрании

Вопрос о согласовании кандидатуры для замещения вакантного мандата в Собрании депутатов Усвятского района по единому избирательному округу рассмотрел региональный политсовет «Единой России» на заседании 28 апреля.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального отделения партии, депутат Нина Клименкова досрочно сложила свои полномочия в связи с переменой места жительства. Для передачи освободившегося мандата согласована кандидатура Руслана Виноградова, предложенная местным политсоветом районного отделения партии.

Добавим, что Руслан Виноградов окончил Смоленский автотранспортный колледж. В настоящее время он возглавляет ООО «Дорожник».

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