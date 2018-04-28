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Общество

О выплате пенсий и пособий в мае проинформировало отделение ПФР по Псковской области

Выплатной период пенсий и пособий в Псковской области начинается с 5-го числа каждого месяца и все начисленные пенсии и пособия псковские пенсионеры в мае получат согласно графику доставки и режима работы отделений почтовой связи, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе отделения Пенсионного фонда России по Псковской области.

Финансирование кредитных учреждений для зачисления средств на счета получателей пенсий и ЕДВ будет произведено в установленные сроки.

В пресс-службе обратили внимание на то, что в обычном режиме финансирование кредитных учреждений Пскова и Псковского района осуществляется 9 числа каждого месяца. Так как 9 мая – это выходной день, то финансирование  будет осуществлено 8 мая.

Что касается кредитных учреждений остальных районов области, то финансирование  будет проведено с 11 по 13 мая и 22 мая.

Отмечается, что в соответствии с договорными обязательствами, если дата доставки пенсии выпадает на выходной день, то она переносится на ближайший рабочий день. Это общее правило и для Почты России и для банков.

Как добавили в пресс-службе, на сегодняшний день пенсии и социальные выплаты по линии ПФР 58% пенсионеров и льготников получают через отделения почтовой связи, 42% - через кредитные учреждения.

Для изменения способа доставки пенсионер может направить соответствующее заявление в электронном виде через сервис "Личный кабинет гражданина", а также обратиться в территориальный орган ПФР либо МФЦ по месту  жительства лично или через доверенное лицо (на основании соответствующей доверенности).

Подробнее специалисты регионального Отделения Пенсионного фонда готовы проконсультировать граждан по единому телефону «Горячей линии» ОПФР: 8-800-775-7950.

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