О Совете по молодежной политике Пскова рассказали студентам ПсковГУ

17:09, 28 апреля 2018, ПАИ

О Совете по молодежной политике Пскова при главе муниципального образования «Город Псков», рассказал студентам ПсковГУ председатель Совета Александр Андреев.

Как сообщил Псковскому агентству информации председатель Совета Александр Андреев, в ходе встречи студентам рассказали о результатах работы консультативно-совещательного органа, о мероприятиях и направлениях работы.

Александр Андреев отметил турниры и состязания, проходившие при поддержке Совета в СРП «Простория», такие как чемпионат по сбору компьютера, спортивные состязания «Indoor Triathlon. Псков» и турнир «Киберспорт против наркотиков».

Также внимание было уделено разработкам Совета в области профилактики девиантного поведения подростков, употребления наркотических и психотропных веществ, запущенных психологических травм и отсутствия лечения, семейных конфликтов, а также буллинга (травли сверстниками).