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Общество

Волонтеры псковского молодежного центра навели порядок у храма и в приюте для бездомных животных

28 апреля в рамках недели экологии в Псковском городском молодежном центре волонтеры провели субботник в приюте для бездомных животных «Лесопилка». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

За день до этого представители сообщества православной молодежи и волонтеры Молодежного центра привели в порядок территорию храма Преполовения Пятидесятницы: убрали мусор, ветки, старую листву и траву.

Руководитель духовно-нравственного направления Молодежного центра Андрей Таскаев провел для участников субботника экскурсию по храму и подъем на колокольню.

Кроме того, волонтеры получили приглашение еще на одну экскурсию «Быт, культура и традиции семьи в средневековом Пскове». Она пройдет 2 июня и рассказывает о семейных традициях средневекового Пскова, воспитании детей, о том, в каких условиях создавались браки, как строились отношения между родителями и детьми несколько сотен лет назад.  

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