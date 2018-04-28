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Общество

Сопровождение инвалидов обеспечит Совет по молодежной политике Пскова 9 мая

Сопровождение лиц, относящихся к маломобильным группам населения, обеспечит Совет по молодежной политике Пскова при главе муниципального образования «Город Псков» при поддержке отряда «Тимуровцы двух поколений», который действует на базе Псковского регионального союза организаций профсоюзов «Псковский областной совет профессиональных союзов».

Как сообщил Псковскому агентству информации председатель Совета Александр Андреев, взаимодействие осуществляется в рамках социального проекта «Праздник для каждого», который реализует псковский Совет.

Отмечается, что проект подразумевает сопровождение лиц относящихся к маломобильным группам населения на массовые и культурно-досуговые мероприятия, проводимые в Пскове.

Участникам будет организовано сопровождение для участия в праздничном параде войск Псковского гарнизона, участие в праздничном шествии «Бессмертный полк», посещение праздничных площадок на территории города.

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