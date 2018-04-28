0
18:44
Глава Пскова о весеннем субботнике: Такие акции объединяют нас
17:02
Заявку на участие в Чемпионате Псковской области по дворовому футболу можно подать до 4 мая
16:18
Выпускной для слушателей курсов повышения квалификации состоялся в Псковском филиале академии ФСИН России
15:14
Во время майского «Тура по новостройкам» псковичи побывают в четырёх жилых комплексах
14:48
Спасший человека сотрудник «Псковэнерго» удостоен медали «За отвагу на пожаре»
14:22
Установить «Рекорд Победы» и отжаться 26 тысяч 663 раза приглашают псковичей и великолучан
13:57
«Михайловское» переходит на летний режим работы с 1 мая
Еще новости
Общество

Выпускной для слушателей курсов повышения квалификации состоялся в Псковском филиале академии ФСИН России

В Псковском филиале академии состоялся выпуск двух групп слушателей курсов повышения квалификации территориальных органов ФСИН России сегодня, 28 апреля, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе учебного учреждения.

Обучение завершили начальники и заведующие служб делопроизводства и сотрудники, ответственные за выполнение закупок, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд из Камчатского края, Республик Саха и Ингушетия, Сахалинской, Томской, Омской, Рязанской, Белгородской, Костромской, Калужской, Мурманской, Псковской, Калининградской и Ленинградской областей.

Все слушатели получили удостоверения об успешном прохождении курсов повышения квалификации, лучшие из сотрудников за высокие показатели в учебе и активное участие в образовательном процессе были поощрены благодарностями.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Глава Пскова о весеннем субботнике: Такие акции объединяют нас
28 апреля 2018
Глава Пскова о весеннем субботнике: Такие акции объединяют нас
Заявку на участие в Чемпионате Псковской области по дворовому футболу можно подать до 4 мая
28 апреля 2018
Заявку на участие в Чемпионате Псковской области по дворовому футболу можно подать до 4 мая
Выпускной для слушателей курсов повышения квалификации состоялся в Псковском филиале академии ФСИН России
28 апреля 2018
Выпускной для слушателей курсов повышения квалификации состоялся в Псковском филиале академии ФСИН России
Во время майского «Тура по новостройкам» псковичи побывают в четырёх жилых комплексах
28 апреля 2018
Во время майского «Тура по новостройкам» псковичи побывают в четырёх жилых комплексах
Спасший человека сотрудник «Псковэнерго» удостоен медали «За отвагу на пожаре»
28 апреля 2018
Спасший человека сотрудник «Псковэнерго» удостоен медали «За отвагу на пожаре»
Установить «Рекорд Победы» и отжаться 26 тысяч 663 раза приглашают псковичей и великолучан
28 апреля 2018
Установить «Рекорд Победы» и отжаться 26 тысяч 663 раза приглашают псковичей и великолучан
«Михайловское» переходит на летний режим работы с 1 мая
28 апреля 2018
«Михайловское» переходит на летний режим работы с 1 мая
Финалистки конкурса «Миссис Псков 2018» приняли участие в брендовой фотосессии от магазина «Mango»
28 апреля 2018
Финалистки конкурса «Миссис Псков 2018» приняли участие в брендовой фотосессии от магазина «Mango» 4

Идет загрузка...