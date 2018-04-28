Выпускной для слушателей курсов повышения квалификации состоялся в Псковском филиале академии ФСИН России

16:18, 28 апреля 2018, ПАИ

В Псковском филиале академии состоялся выпуск двух групп слушателей курсов повышения квалификации территориальных органов ФСИН России сегодня, 28 апреля, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе учебного учреждения.

Обучение завершили начальники и заведующие служб делопроизводства и сотрудники, ответственные за выполнение закупок, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд из Камчатского края, Республик Саха и Ингушетия, Сахалинской, Томской, Омской, Рязанской, Белгородской, Костромской, Калужской, Мурманской, Псковской, Калининградской и Ленинградской областей.

Все слушатели получили удостоверения об успешном прохождении курсов повышения квалификации, лучшие из сотрудников за высокие показатели в учебе и активное участие в образовательном процессе были поощрены благодарностями.