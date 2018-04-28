Эстафета в честь 73-й годовщины Победы прошла в Псковском филиале академии ФСИН
В Псковском филиале академии ФСИН России прошла служебно-прикладная эстафета среди курсантов, посвященная 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковского филиала академии ФСИН России, команды соревновались на время в беге, переноске раненого и боеприпасов, использовании спецсредств, а также в неполной разборке-сборке автомата Калашникова и пистолета Макарова.
По итогам эстафеты победу одержала команда 3-го курса, второкурсники стали вторыми, почетное третье место заняла команда 4-го курса.
Награждение победителей и призеров соревнований состоится на ближайшем построении личного состава на плацу образовательной организации.