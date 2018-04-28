«Михайловское» переходит на летний режим работы с 1 мая

13:57, 28 апреля 2018, ПАИ

Государственный музей-заповедник А.С. Пушкина «Михайловское» с 1 мая переходит на летний режим приёма посетителей — без выходных. Об этом корреспонденту Псковского агентства информации сообщила пресс-атташе учреждения Лидия Токарева. По такому графику заповедник будет работать всё лето и до 31 октября. Исключение составят последние вторники месяца — это санитарные дни, когда музеи для гостей закрыты.

Кроме того, отметила собеседница агентства, рабочее время музеев-усадеб увеличивается: с воскресенья по четверг они будут открыты до 18.00. В период до 31 августа по пятницам и субботам в мемориальных «Михайловском», «Тригорском», «Петровском», а также в «Пушкинской деревне» и в «Центре творческих музейных программ» туристов будут принимать до 20.00.