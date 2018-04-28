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Общество

11 организаций и учреждений Псковской области проверит Роструд в мае

11 организаций, учреждений и индивидуальных предпринимателей проверит Государственная инспекция труда в Псковской области в соответствии с планом проверок на 2018 год в мае на предмет соблюдения трудового законодательства и требований охраны труда. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что проверки коснуться следующий учреждений, организаций и индивидуальных предпринимателей: МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №2», ООО «Визаж», ЗАО «Седмица-лес», ООО «Вектор инжиниринг», ЗАО «Эксон ойл», ИП Митрофанов О.А., ИП Андрейчишен В.Н., ГБУСО великолукский «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей», ГБУЗ «Великолукская детская городская больница», ГБУСО «Пушкиногорский дом ветеранов», МП «Пустошкинские теплосети».

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