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Общество

Территорию вокруг монумента в Крестах очистили в ходе субботника

28 апреля депутат по округу № 4, заместитель главы Пскова Сергей Гаврилов принял участие в городском субботнике на своем округе, а также проконтролировал ход уборки территорий военного городка, мест воинских захоронений. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

В субботнике приняли участие организация «Гепард» и учащиеся Агротехнического колледжа, которые очистили территорию вокруг монумента в честь первых побед Красной Армии в Крестах от бытового мусора, прошлогодней листвы, сухих ветвей. Также была ликвидирована несанкционированная свалка.

Отмечается, что в работах была задействована спецтехника, УГХ предоставило инвентарь для проведения субботника.

«Все территории округа практически убраны, есть по некоторым замечания, но к 9 мая все будет приведено в надлежащий вид. Мы попытались объединить силы муниципальных служб, образовательных и коммерческих организаций, а также неравнодушных жителей города для благоустройства нашего города и подготовки территорий к 9 мая. В этом году порадовало, что мусора было в разы меньше, чем в предыдущие годы. Спасибо псковичам за то, что стали бережнее относиться к нашему городу», - подчеркнул Сергей Гаврилов и поблагодарил всех, кто принял участие в месячнике по благоустройству Пскова.  

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