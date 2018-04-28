Установить «Рекорд Победы» и отжаться 26 тысяч 663 раза приглашают псковичей и великолучан

14:22, 28 апреля 2018, ПАИ

9 мая в 13:00 в Пскове на стадионе «Машиностроитель» стартует Всероссийская акция «Рекорд Победы», которая объединит более 150 городов страны.

Как сообщили Псковскому агентству информации в городском молодежном центре, участникам акции предлагается сделать суммарно 26 тысяч 663 отжимания от земли – по одному разу за каждый прожитый мирный день с момента окончания Великой Отечественной войны. «Те, кто не умеет отжиматься, могут заменить это упражнение на приседание», - отметили в молодежном центре.

«В этом году мы планируем перевернуть привычное мнение о сегодняшней молодежи и показать всему миру, что в России растет поколение, достойное своих предков, бесстрашно сражавшихся за Родину», - сообщили организаторы, отметив, что патриотическая акция направлена на пропаганду спорта и здорового образа жизни.

В программе предусмотрена разминка для участников акции, совместное установление «Рекорда Победы», конкурсы, музыка и настроение. Помимо этого, организаторы устроят масштабную перекличку с городами-участниками акции «Рекорд Победы», и все участники своими глазами смогут увидеть новых героев страны.

Организаторами выступают спортивное движение «STREET WORKOUT.Псков» и общественная организация «Здоровое Поколение» при поддержке врио губернатора Псковской области Михаила Ведерникова и администрации Пскова, а также Псковского городского молодёжного центра, ООО«Земля и Право» и ООО «Псков-Полимер».

В Великих Луках участники «Рекорда Победы» встретятся 9 мая в 12:00 на острове Дятлинка на стадионе «Фокот».

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