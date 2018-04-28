Спасший человека сотрудник «Псковэнерго» удостоен медали «За отвагу на пожаре»

14:48, 28 апреля 2018, ПАИ

За проявленные в условиях, сопряженных с риском для жизни, отвагу и самоотверженность при спасении человека во время пожара, работник филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Псковэнерго» Андрей Титов удостоин медали МЧС России «За отвагу на пожаре».

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе «Псковэнерго», награду энергетику с 20-летним стажем 28 апреля вручил исполняющий обязанности начальника ГУ МЧС России по Псковской области, полковник Евгений Сычев на торжественном собрании, посвященном Дню пожарной охраны.

«Свой героический поступок мастер РЭС № 1 «Северных электрических сетей» «Псковэнерго» Андрей Титов совершил 16 октября 2017 года, когда возвращался в Псков после выполнения ремонтных работ. Проезжая через деревню Митюнино, он увидел, что рядом с дорогой горит жилой дом. Строение горело изнутри открытым пламенем, и огонь уже перекинулся на кровлю. Узнав, от соседей, что в доме, по всей видимости, находится человек, Андрей Титов выбил дверь и в условиях обрушения конструкций и высокой задымленности вытащил из огня немолодого мужчину, который к этому времени уже надышался угарным газом и не мог самостоятельно выбраться. Затем Андрей Титов вызвал пожарную охрану, скорую помощь и отключил линию электропередачи, обеспечив необходимые условия для безопасной работы пожарного подразделения», - рассказали в Псковэнерго.

Напомним, что медаль «За отвагу на пожаре» учреждена в октябре 1957 года председателем президиума Верховного совета СССР Климентом Ворошиловым. Являлась государственной наградой СССР. С 2002 года стала ведомственной наградой МЧС. Как отмечают огнеборцы, медаль «За отвагу на пожаре» не предполагает льгот или прибавку к пенсии. Однако именно она — самая ценная награда для любого сотрудника пожарной охраны, будь то генерал или рядовой пожарный.