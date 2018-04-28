До +19 градусов ожидается в Псковской области 29 апреля

14:40, 28 апреля 2018, ПАИ

29 апреля на территории Псковской области ожидается облачная погода с прояснениями, местами небольшие дожди. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

По данным Псковского ЦГМС - филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», температура воздуха ночью составит от +2 до +7 градусов, днем - от +14 до +19.

Будет дуть ветер южного направления со скоростью 2-7 метров в секунду.

Атмосферное давление - низкое. Радиационная, химическая и бактериологическая обстановка - в норме.