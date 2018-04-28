0
15:14
Во время майского «Тура по новостройкам» псковичи побывают в четырёх жилых комплексах
14:48
Спасший человека сотрудник «Псковэнерго» удостоен медали «За отвагу на пожаре»
14:22
Установить «Рекорд Победы» и отжаться 26 тысяч 663 раза приглашают псковичей и великолучан
13:57
«Михайловское» переходит на летний режим работы с 1 мая
12:50
Финалистки конкурса «Миссис Псков 2018» приняли участие в брендовой фотосессии от магазина «Mango»
12:46
Весенний субботник на Гремячей горе (ФОТОРЕПОРТАЖ)
12:31
Михаил Ведерников вместе с псковичами вышел на весенний субботник (ВИДЕО)
Еще новости
Общество

До +19 градусов ожидается в Псковской области 29 апреля

29 апреля на территории Псковской области ожидается облачная погода с прояснениями, местами небольшие дожди. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

По данным Псковского ЦГМС - филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», температура воздуха ночью составит от +2 до +7 градусов, днем - от +14 до +19.

Будет дуть ветер южного направления со скоростью 2-7 метров в секунду.

Атмосферное давление - низкое. Радиационная, химическая и бактериологическая обстановка - в норме.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Во время майского «Тура по новостройкам» псковичи побывают в четырёх жилых комплексах
28 апреля 2018
Во время майского «Тура по новостройкам» псковичи побывают в четырёх жилых комплексах
Спасший человека сотрудник «Псковэнерго» удостоен медали «За отвагу на пожаре»
28 апреля 2018
Спасший человека сотрудник «Псковэнерго» удостоен медали «За отвагу на пожаре»
Установить «Рекорд Победы» и отжаться 26 тысяч 663 раза приглашают псковичей и великолучан
28 апреля 2018
Установить «Рекорд Победы» и отжаться 26 тысяч 663 раза приглашают псковичей и великолучан
«Михайловское» переходит на летний режим работы с 1 мая
28 апреля 2018
«Михайловское» переходит на летний режим работы с 1 мая
Финалистки конкурса «Миссис Псков 2018» приняли участие в брендовой фотосессии от магазина «Mango»
28 апреля 2018
Финалистки конкурса «Миссис Псков 2018» приняли участие в брендовой фотосессии от магазина «Mango» 1
Весенний субботник на Гремячей горе (ФОТОРЕПОРТАЖ)
28 апреля 2018
Весенний субботник на Гремячей горе (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Михаил Ведерников вместе с псковичами вышел на весенний субботник (ВИДЕО)
28 апреля 2018
Михаил Ведерников вместе с псковичами вышел на весенний субботник (ВИДЕО) 3
София Сопелева стала победительницей интернет-голосования за «Мисс Супер-фитнес 2018» на ПАИ
28 апреля 2018
София Сопелева стала победительницей интернет-голосования за «Мисс Супер-фитнес 2018» на ПАИ

Идет загрузка...