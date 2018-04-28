Молодежный паркур-фестиваль «Без Границ» пройдет в Пскове 19 мая

15:00, 28 апреля 2018, ПАИ

19 мая в 13:00 в Пскове пройдет молодежный паркур-фестиваль «Без Границ», который станет официальным открытием сезона экстремальных видов спорта. Организаторами мероприятия являются Псковский городской молодежный центр и паркур-парк «Ирбис».

Как сообщили Псковскому агентству информации в городском моложежном центре, участниками могут стать молодые люди в возрасте от 10 до 30 лет, занимающиеся паркуром и фрираном. Несовершеннолетние участники должны иметь при себе разрешение на участие от родителей (или иных законных попечителей).

Для участия в фестивале необходимо подать заявку в период с 25 апреля по 19 мая в паркур-парке «Ирбис»: в письменном виде по адресу Коммунальная 19 (кабинет 118) или по электронной почте pgmc-pskov@mail.ru.

Отмечается, что спортсмены будут распределены по возрастным категориям: младшая группа (от 10 до 13 лет), юниоры (от 14 до 17 лет) и старшая группа (от 18 до 30 лет). У каждого участника будет 1 минута 30 секунд, чтобы продемонстрировать свои умения на специально оборудованной площадке. Судьи будут оценивать зрелищность выступления и сложность трюков. На период подведения итогов спортсмены смогут выступить со свободной программой прыжков по фигурам.

Лучшие паркуристы и фриранеры будут награждены призами и дипломами участников фестиваля. Подробности можно узнать здесь и здесь>>>.