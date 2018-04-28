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Общество

Сроки для корректировок поданных в рамках программы «Формирование современной городской среды» заявок определены в Пскове

Управление городского хозяйства администрации Пскова уведомляет инициативные группы, подавших заявки на включение объектов в программу «Формирование современной городской среды» в 2017 году, по которым заявки были отклонены или набрали недостаточное количество баллов, о том, что решением комиссии по контролю за реализацией проекта установлены следующие сроки выдачи заявок для внесения изменений - с 4 июня по 27 июля.

Как сообщили Псковскому агентству информации в муниципалитете, скорректированные заявки будут приниматься в Управлении городского хозяйства с 1 августа по 1 октября. Согласно условиям, заявки выдаются только уполномоченным лицам, сведения о которых указаны в заявке, при предоставлении документа, удостоверяющего личность. Выдача и прием заявок вне установленных сроков не производится. При этом новые заявки приниматься не будут.

Заявки будут выдаваться в Управлении городского хозяйства Администрации Пскова (улица Яна Фабрициуса, 6, кабинет №5). Время выдачи и приема заявок - в рабочие дни с 10:00 до 17:00. Телефон и электронная почта для справок: 29-15-03, ugh@pskovadmin.ru.

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