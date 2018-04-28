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Общество

Шесть заявок направила Псковская область на Всероссийский конкурс проектов благоустройства в малых городах и исторических поселениях

Псковская область направила шесть заявок для участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона со ссылкой на Государственный комитет Псковской области по делам строительства и ЖКХ, конкурс проводит Министерство строительства и ЖКХ Российской Федерации. Для участия в нем были разработаны проекты благоустройства парковых зон в Великих Луках, Острове, Опочке, Печорах и Изборске.

Отмечается, что все заявки рассмотрены и одобрены на заседании Межведомственной комиссии при администрации области по обеспечению реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды».

В категории «Исторические поселения» на конкурс представлены проекты «Петровский парк» в Великих Луках, предусматривающий благоустройство рекреационной зоны возле городской крепости, проект реконструкции набережной реки Великой городского парка «Победы» в Острове, благоустройство городского вала в Опочке и благоустройство парка возле школы в деревне Изборск. Призовой фонд номинации составляет 50 млн рублей.

В номинации «Малые города с численностью населения от 50 до 100 тысяч человек включительно» представлен проект создания нового парка в микрорайоне «Дружба» Великих Лук. В этой категории призовой фонд равен 100 млн рублей.

В категории «Малые города с численностью населения от 10 до 20 тысяч человек включительно» участвует проект благоустройства парков по улице Свободы и сквера «Треугольник» в Печорах. В этой номинации призовой фонд составит 55 млн рублей.

В середине мая после экспертной оценки состоится публичная презентация конкурсных проектов и отбор лучших конкурсных заявок в каждой номинации.

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