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Общество

Показ спектакля «Река Потудань» в псковском драмтеатре переносится на 10 мая

В связи с болезнью актера показ спектакля «Река Потудань», запланированный на 29 апреля, переносится на 10 мая. Зрители могут произвести возврат билетов в кассе театра и приобрести новые на 10 мая, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области. Представители дирекции приносят псковичам извинения за доставленные неудобства.

«Река Потудань» представляет собой камерный спектакль новосибирского режиссера Сергея Чехова, созданный в рамках программы «Пространство эксперимента». Балансируя на грани драматического, визуального и физического театра, пользуясь современными технологиями в области медиа и звука, спектакль стремится отобразить хрупкую проницаемость платоновского мира.

Сергей Чехов — автор спектаклей в Новосибирском театре «Красный факел», Театре под руководством Сергея Афанасьева, «Первом театре», «Асфальт-театре», Новокузнецком драматическом театре, ростовском театре «18+», Калининградском драматическом театре. Поставил спектакль «Столкновение с бабочкой» для Петербургского фестиваля «Точка доступа». Номинант Национальной театральной премии «Золотая маска» за спектакль «Лондон» (Новокузнецк) в номинации «Лучшая работа режиссера». Этот же спектакль стал в 2017 году лауреатом Фестиваля театров малых городов России в Тобольске.

В постановке заняты ведущие мастера псковской сцены — народный артист России Юрий Новохижин, заслуженный артист России Виктор Яковлев, заслуженная артистка России Надежда Чепайкина и хореограф театра Илона Гончар.

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