Сквер возле школы №24 убрали депутаты и юные псковские кикбоксеры

16:29, 28 апреля 2018, ПАИ

28 апреля в день общегородского субботника на территории будущего сквера, расположенного между детскими садами №48, 50 и стадионом школы №24 навели порядок депутаты Псковской городской Думы Константин Болотин и Сергей Колосов. Им помогли воспитанники общественной организации «Федерация кикбоксинга Псковской области» и жители. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

«Эта территория сегодня играет большую роль в развитии дальнего Завеличья, ведь в скором времени она будет благоустроена за счет средств муниципальной программы «Городская среда», - отметил Константин Болотин.

По словам депутата, в 2017 году была проведена работа с жителями близлежащих домов, администрацией и педагогическим составом детских садов и школы №24, а также с родителями дошкольников и школьников по сбору подписей в защиту проекта по реконструкции будущего сквера. «Нам удалось собрать более 900 подписей, согласовать с псковичами проект территории и подать заявку для участия в программе «Городская среда». После работы общественной комиссии нам был присвоен второй номер в перечне объектов Пскова, подлежащих благоустройству в текущем 2018 году», - рассказал Константин Болотин.

Стоит подчеркнуть, что благоустройство территории между школьным стадионом и детскими садами ждет большое количество псковичей. По проекту здесь предусмотрена зона отдыха для людей пожилого возраста, а молодежь сможет здесь кататься на роликовых коньках и скейтах - для этого в будущем сквере предусмотрена специальное покрытие и велодорожка.

Многие псковичи уже предлагают свои названия этой территории. В частности, депутат Псковской городской Думы Сергей Колосов, который является президентом общественной организации «Федерация кикбоксинга Псковской области», предложил назвать будущий сквер «Аллеей спортивной славы». Свое обращение по этому вопросу он уже направил в Комитет по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации Пскова и получил поддержку.

Уже сформировано и совместное с Константином Болотиным обращение в городскую общественную комиссию по упорядочиванию названий улиц и скверов, и, возможно, в скором будущем сегодняшний пустырь обретет не только прекрасный вид, но и собственное имя.

«Сегодня мы делаем первый шаг в благоустройство и развитие будущего «центра притяжения» дальнего Завеличья, и мы надеемся, что этот сквер станет местом развития спорта и здорового образа жизни псковичей», - отметил Сергей Колосов.