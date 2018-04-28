Скандал в соцсетях заставил великолукское «Русское радио» отказаться от слова «дегустация» в рекламе акции по раздаче «блокадного хлеба» 9 мая

15:56, 28 апреля 2018, ПАИ

Фото листовки с анонсом «дегустации блокадного хлеба», которая должна состояться 9 мая в Великих Луках, вызвало бурную негативную реакцию в социальных сетях. «Напиши организаторы по-человечески: «Люди, попробуйте то, что ели в Блокаду ленинградцы и запомните. На всю жизнь запомните вкус этого хлеба!», впечатление было бы совсем другим, а так вышло то, что литературно можно назвать разве что кощунством», – такого рода комментарии оставляли под снимком пользователи. Добавим, что тему активно подхватили некоторые украинские СМИ.

Представители куньинского ООО «Псковский каравай», логотип которого размещен на листовке, отказались от комментариев, переадресовав корреспондента Псковского агентства информации в редакцию «Русского радио», являющегося партнером акции. Логотип радиостанции также есть на листовке.

Дмитрий Воскресенский, владелец ООО «Объединенная творческая группа», осуществляющего вещание «Русского радио» в Великих Луках, пояснил ПАИ, что «дегустация блокадного хлеба – это межрегиональный проект». «Мы не политические интриганы и хотим, чтобы все происходило на фоне патриотизма людей, чтобы люди не забывали о войне. Чаще эта акция проходит в дни блокады, но мы хотим приурочить ее к 9 мая», – добавил он.

На вопрос, не видит ли он сам стилистических противоречий между словом «дегустация» и словосочетанием «блокадный хлеб», Дмитрий Воскресенский ответил: «Придите, покушайте хлеба» – некорректно будет звучать. Много думали, но пришли именно к этому варианту».

Однако через некоторое время он перезвонил в редакцию ПАИ и сообщил, что, «поскольку слово «дегустация» никому не нравится, мы решили отказаться от него». В итоге, по словам Дмитрия Воскресенского, акция будет называться просто «блокадный хлеб», листовки перепечатают, с них уберут логотип «Русского радио». Владелец ООО «Объединенная творческая группа» добавил, что скандальные листовки еще не распространялись, а фото, вызвавшее ажиотаж в интернете, было сделано в разработавшем их рекламном агентстве.