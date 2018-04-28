Во время майского «Тура по новостройкам» псковичи побывают в четырёх жилых комплексах

15:14, 28 апреля 2018, ПАИ

Газета «Комсомольская правда – Псков» приглашает своих читателей в «Тур по новостройкам». Как сообщили Псковскому агентству информации в редакции издания, ближайшая экскурсия по новым квартирам состоится пятого мая. Группу будущих новосёлов отвезут в мини-путешествие по четырём кварталам Пскова, которые в последние пару лет выросли в разных частях города.

5 мая «Тур по новостройкам» посетит жилые комплексы «Европа» (Венская, 3), «Новое Завеличье» (Балтийская, 1Б), «Образцовый квартал» (Крестки, 7) и «Пятый элемент» (Инженерная 110).

Участникам расскажут, как будет развиваться каждый район, что уже построено, а что только планируют возвести. Дадут консультации по акциям, которые действуют на покупку квартир, какие выгодные предложения есть у застройщика.

Записаться в тур можно по телефону (8112) 702-042. Отъезд 5 мая в 11:00 от редакции «Комсомольской правды - Псков» на ул. Пароменская, 21/33.