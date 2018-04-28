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Общество

В конкурсе «Страна чемпионов» приглашают принять участие псковичей

В преддверии проведения Чемпионата мира по футболу FIFA-2018 стартовал всероссийский медиаконкурс «Страна чемпионов», который проводится в целях популяризации российского спорта и достижений российских спортсменов, сообщили Псковскому агентству информации организаторы.

В конкурсе могут принять участие граждане Российской Федерации в возрасте до 35 лет. На конкурсный отбор принимаются любительские или профессиональные видеоролики в трёх номинациях: «Россия – страна чемпионов», «Болей за наших» и «Роль моего региона в российском спорте». Хронометраж до 3 минут. Обязательное условие – видеоролик должен быть опубликован в сети YouTube или «ВКонтакте», в открытом для сторонних пользователей сети доступе.

Заявки принимаются до 13 мая включительно. Для участия необходимо зарегистрироваться на сайте «Страны чемпионов».

Итоги будут подведены 3-5 июня в Москве. Награждение состоится в рамках всероссийского медиафорума «Страна чемпионов». В качестве призов для победителей и лауреатов конкурса предусмотрены билеты на матчи чемпионата мира по футболу, в том числе на финальные матчи, а также денежные премии в размере от 100 до 300 тысяч рублей. Кроме того, победители конкурса получат возможность участия в работе по созданию и запуску нового телевизионного проекта «Страна чемпионов» осенью 2018 года.

Конкурс организован при поддержке Палаты молодых законодателей РФ при Совете Федерации.

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