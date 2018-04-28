Три года тюрьмы грозит псковичу за фиктивную постановку на учет иностранцев

15:52, 28 апреля 2018, ПАИ

Прокуратура Пскова утвердила обвинительное постановление в отношении 45-летнего псковича, обвиняемого в совершении фиктивной постановки на учет иностранных граждан по месту пребывания в жилом помещении, сообщили Псковскому агентству информации в городской прокуратуре.

В конце декабря 2017 года пскович осуществил фиктивную постановку на учет трех иностранных граждан по месту своей регистрации, а именно в частном доме, не пригодном для проживания и находящемся в ветхом состоянии. Соответственно, предоставлять данное жилье для проживания иностранным гражданам не собирался. Более того, для сокрытия преступления, заключил с ними фиктивные договоры найма жилого помещения.

Отмечается, что преступление выявили сотрудники прокуратуры города Пскова. В настоящее время уголовное дело с обвинительным постановлением направлено в суд для рассмотрения по существу.

В прокуратуре пояснили, что санкция статьи 322.3 УК РФ предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 3 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или без такового.