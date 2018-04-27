За хранение и сбыт контрафактного алкоголя псковские супруги приговорены к лишению свободы

17:51, 28 апреля 2018, ПАИ

Псковский городской суд признал 56-летнего местного жителя и его 55-летнюю жену виновными в хранении в целях сбыта и сбыте спиртосодержащей продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в прокуратуре Пскова.

В суде установлено, что супруги с целью извлечения материальной выгоды, находясь в преступном сговоре, хранили и сбывали не выходя из дома неопределенному кругу лиц спиртосодержащую продукцию, не отвечающую требованиям безопасности и согласно заключению эксперта представляющую опасность для жизни и здоровья лиц ее употребивших.

С учетом позиции государственного обвинителя, суд назначил каждому наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год 6 месяцев.