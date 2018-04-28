Не хотевший разуваться в гостях пскович предстанет перед судом

16:44, 28 апреля 2018, ПАИ

Прокуратура города Пскова утвердила обвинительное постановление в отношении 25-летнего псковича, обвиняемого в умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе городской прокуратуры.

В ходе расследования установлено, что в конце января 2018 года пскович вместе со своими приятелями гулял в Пскове в районе улицы Труда, однако на улице был мороз, и они втроем решили зайти к одному из знакомых, проживающих в данном районе, чтобы согреться и попить кофе. Однако знакомый оказался не рад такому количеству гостей, которые прошли в квартиру и не сняли обувь. В результате у хозяина квартиры возник конфликт с гостями, в результате которого один из гостей сломал ему скуловую кость, стенку левой верхнечелюстной пазухи, наружную стенку глазницы слева с раной и кровоподтеком скуловой области.

Уголовное дело прокурор направил в суд для рассмотрения по существу.

Как отметили в прокуратуре, санкция части 1 статьи 112 УК РФ предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 3 лет.