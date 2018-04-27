Великолукский тренер по карате, по недосмотру которого получила травму 10-летняя девочка, предстанет перед судом

16:07, 28 апреля 2018, ПАИ

Следственный отдел Великих Лук СУ СК РФ по Псковской области завершил расследование уголовного дела в отношении местного тренера восточных единоборств, который оказывал услуги, не отвечающие требованиям безопасности. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе СУ СК по региону.

По версии следствия, 23 октября 2017 года тренер по карате, осуществляя деятельность в спортивном зале общеобразовательного учреждения на проспекте Гагарина в Великих Луках, поручил группе малолетних спортсменов выполнить травмоопасное упражнение с использованием спортивного инвентаря – деревянной гимнастической палки, без спортивной экипировки индивидуального пользования в виде защитного шлема и капы. В результате 10-летняя девочка получила травму лица.

В настоящее время следствие собрало достаточную доказательственную базу, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.