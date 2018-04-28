Псковские архивисты рассказали школьникам об истории празднования Дня Победы
В преддверии Дня Победы сотрудники отделения страхового фонда и аудиовизуальных документов Государственного архива Псковской области провели тематические уроки для школьников, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области.
Занятия состоялись в рамках межведомственного проекта «Архив — живая память поколений», в реализации которого также принимают участие Государственное управление образования Псковской области, Главное государственное управление социальной защиты населения региона и Псковский филиал Академии ФСИН России.
На основе архивных документов ребята узнали об интересных фактах из истории празднования Дня Победы. В частности, речь шла о том, как в разные годы отмечался праздник в стране и в Псковской области, какие мероприятия проводились, какие улицы Пскова названы в честь Героев Советского Союза — участников Великой Отечественной войны. С помощью подготовленного сотрудниками архива видеоролика ученики познакомились с воспоминаниями