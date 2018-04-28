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Общество

Занятия по пожарной безопасности прошли в Порхове

27 апреля сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Порховскому, Дновскому и Дедовичскому районам провели профилактические мероприятия в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1 Порхова» и МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3 Порхова». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

В ходе мероприятий проведены профилактические беседы с учащимися и преподавателями, на которых обсуждались вопросы по соблюдению требований пожарной безопасности. Также были разъяснены действия учащихся, преподавательского состава и рабочего персонала в случае возникновения пожара. Кроме того, были розданы листовки на противопожарную тематику о запрете палов травы и соблюдению требований пожарной безопасности в быту.

Также присутствующим напомнили телефонные номера вызова экстренных оперативных служб, ознакомили с обстановкой с пожарами на территории Порховского района, основными причинами пожаров и гибели людей.

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