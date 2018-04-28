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Общество

Алгоритм действий при обнаружении подозрительных предметов напоминает полиция псковичам

Полиция информирует псковичей об алгоритме действий при обнаружении подозрительных предметов. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, в регионе нередко отмечаются случаи обнаружения гражданами сомнительных объектов, которые могут оказаться взрывными устройствами или боеприпасами.

Подобные предметы могут быть обнаружены в транспорте, на лестничных площадках, около квартир, в учреждениях и местах массового пребывания граждан. «Если вы обнаружили забытую или бесхозную вещь в общественном транспорте, обратитесь к пассажирам, находящимся рядом. Постарайтесь установить, чья она или кто мог её оставить. Если владелец не установлен, немедленно сообщите о находке водителю», - отметили в УМВД.

При обнаружении бесхозного предмета на лестничной клетке подъезда жилого дома, следует расспросить соседей, возможно, он принадлежит им. В противном случае нужно немедленно обратиться в полицию. «Если вы обнаружили подозрительный объект в учреждениях, немедленно проинформируйте об этом администрацию, либо дежурного», - добавили в полиции.

Во всех перечисленных случаях нельзя вскрывать и не передвигать находку, рекомендуется постараться выяснить, кому принадлежит данная вещь, а в случае отсутствия хозяина незамедлительно сообщить об этом в полицию. Также необходимо предупредить окружающих о подозрительной находке и попросить их покинуть прилегающую территорию, дождаться прибытия следственно-оперативной группы.

Псковичам напоминают, что внешний вид предмета может скрывать его настоящее предназначение: в качестве камуфляжа для взрывных устройств террористы нередко используют сумки, пакеты, свёртки, коробки и даже детские игрушки.

«Уважаемые родители! Вы отвечаете за жизнь и здоровье ваших детей! Объясните им, что любой предмет, найденный на улице, может представлять серьезную опасность для жизни и здоровья окружающих. И главное - не предпринимайте самостоятельно никаких действий с найденными предметами!» - призвали в УМВД.

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