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Общество

Торжественное мероприятие прошло в Пскове в преддверии Дня пожарной охраны

28 апреля в Псковском областном колледже искусств имени Н.А. Римского-Корсакова в честь празднования 369-й годовщины со дня образования пожарной охраны России состоялось торжественное мероприятие, на котором присутствовали руководство главного управления МЧС России по Псковской области и личный состав пожарной охраны субъекта, а также представители ветеранской организации и Псковского регионального отделения «Россоюзспас». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

С приветственным словом выступил врио начальника главного управления МЧС России по Псковской области полковник Евгений Сычёв. В своём выступлении он подвёл краткие итоги деятельности за год и отметил, что благодаря слаженной работе всех подразделений главного управления в целом и непосредственно сил пожарной охраны, снизилось количество пожаров и гибели людей при них. Также Евгений Сычёв отметил: «В пожарной охране служат только профессионально подготовленные, мужественные, сильные духом люди. Они готовы прийти на помощь по первому зову и шагнуть в огонь, рискуя собственной жизнью. Это и есть пожарное братство, в котором ценятся настоящая мужская дружба и преемственность поколений». В завершении своего выступления Евгений Сычев пожелал пожарным мира, добра, здоровья и семейного благополучия.

Продолжили официальную часть мероприятия представитель Совета ветеранов главного управления МЧС России по Псковской области Вячеслав Пан и председатель Псковского регионального отделения «Россоюзспас» Николай Сучков.

Традиционно в предпраздничный день наиболее отличившиеся сотрудники и ветераны пожарной охраны получили награды: медали и нагрудные знаки.

В ходе мероприятия перед присутствующими с номерами художественной самодеятельности выступали воспитанники колледжа искусств и представители подразделений МЧС России по Псковской области.

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