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Общество

Заявку на участие в Чемпионате Псковской области по дворовому футболу можно подать до 4 мая

Чемпионат области по дворовому футболу на Кубок губернатора Псковской области «Лига Дворового футбола» стартует 4 мая, сообщили Псковскому агентству информации его организаторы.

Соревнования в 2018 году будут проходить по трем возрастным группам (10 -13 лет, 14 - 17 лет, от 18 и старше) и в три этапа:

- муниципальный (отборочный): с 4 мая до 13 мая в муниципальных образованиях;

- зональный (полуфинальный): 19-20 мая в Пскове, Пушкинских Горах, Великих Луках;

- областной (финальный): 26 мая 2018 года в Пскове.

К участию приглашаются дворовые непрофессиональные футбольные команды. Прием заявок на участие осуществляется до 4 мая по электронному адресу e-mail: ai.sol@inbox.ru и в группе в социальной сети «ВКонтакте». https://vk.com/ldf_pskov_obl

Планируется, что уже 4 мая в Пскове состоится торжественное открытие муниципального этапа в рамках Чемпионата области.

Команды-победители получат не только главный приз – Кубок губернатора, но и будут награждены другими ценными подарками. Врио губернатора области Михаил Ведерников обещал организаторам сделать все возможное, чтобы победители в качестве зрителей смогли посетить один из матчей Чемпионата мира по футболу 2018, который пройдет этим летом в России.

Напомним, в рамках проекта #Команда2018 руководитель Псковской региональной общественной организации «Военно-патриотический клуб «ШТОРМ» Бегмуратов Андрей обратился к врио губернатора Михаилу Ведерникову с просьбой оказать поддержку в проведении Чемпионата области по дворовому футболу на Кубок губернатора Псковской области «Лига Дворового футбола». Данная инициатива была поддержана Михаилом Ведерниковым.

Цель данного проекта объединить существующие любительские лиги и дворовые футбольные команды Псковской области в одно большое спортивно-массовое мероприятие регионального уровня. Проведение Чемпионата мира по футболу в России является историческим и значительным событием для страны, а проведение такого мероприятия для любителей футбола в преддверии спортивного праздника послужит хорошей популяризацией не только самой массовой игры, но и здорового образа жизни.

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