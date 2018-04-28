20 мешков мусора собрали единороссы на берегу Великой в Пскове

17:05, 28 апреля 2018, ПАИ

Члены Псковского городского отделения «Единой России» и сторонники Партии провели субботник на берегу реки Великой, недалеко от недостроенного Дома пионеров. В экологической акции приняли участие более 30 человек, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального отделения партии.

Эту территорию партийцы приводят в порядок два раза в год – весной и осенью. В ходе самого первого субботника несколько лет назад они собрали здесь более 50 мешков мусора, но с каждым годом его объем уменьшается. Сегодня отсюда вывезли порядка 20 мешков бытовых отходов.

«Если мы хотим жить в чистом и красивом городе, то, прежде всего, нужно не мусорить. Ведь это гораздо легче, чем потом убирать, - сказал руководитель местного исполнительного комитета Псковского городского отделения «Единой России» Дмитрий Мартюшов. – Важно также воспитывать экологическую культуру у подрастающего поколения, прививать детям бережное отношение к окружающей среде».