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Общество

20 мешков мусора собрали единороссы на берегу Великой в Пскове

Члены Псковского городского отделения «Единой России» и сторонники Партии провели субботник на берегу реки Великой, недалеко от недостроенного Дома пионеров. В экологической акции приняли участие более 30 человек, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального отделения партии.

Эту территорию партийцы приводят в порядок два раза в год – весной и осенью. В ходе самого первого субботника несколько лет назад они собрали здесь более 50 мешков мусора, но с каждым годом его объем уменьшается. Сегодня отсюда вывезли порядка 20  мешков бытовых отходов.

«Если мы хотим жить в чистом и красивом городе, то, прежде всего, нужно не мусорить. Ведь это гораздо легче, чем потом убирать, - сказал руководитель местного исполнительного комитета Псковского городского отделения «Единой России» Дмитрий Мартюшов. – Важно также воспитывать экологическую культуру у подрастающего поколения, прививать детям бережное отношение к окружающей среде».

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