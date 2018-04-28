Глава Пскова о весеннем субботнике: Такие акции объединяют нас

18:44, 28 апреля 2018, ПАИ

«Псков встречает летний туристический сезон-2018, мы готовимся к Ганзейским дням, и просто любим свой город, чистота для нас является приоритетом. Я хочу поблагодарить всех, кто принял участие в ежегодном весеннем месячнике уборки городских территорий. Такие акции объединяют нас. Я очень рад, что с каждым годом увеличивается число тех, кто хочет видеть Псков чистым, уютным и комфортным», - заявил глава Пскова Иван Цецерский, 28 апреля, во время уборки в районе городского пляжа, сообщает пресс-служба муниципалитета.

По словам Ивана Цецерского, городской пляж пользуется большой популярностью у псковичей и гостей города. «Очень жаль, что не все отдыхающие умеют культурно проводить свой досуг на берегу реки Великой», - заметил глава муниципалитета.

Сегодня также навели порядок на закрепленных территориях и глава администрации города Александр Братчиков, заместители главы города Александр Коновалов, Елена Жгут, сотрудники аппарата администрации города и структурных подразделений. В этот же день на общегородской субботник вышли коллективы ООО «Газпром межрегионгаз Псков», Управления Пенсионного фонда России по Пскову, Управления федеральной налоговой службы России по Псковской области, Псковского городского отделения партии «Единая Россия» и жители города.

В течение апреля в городе продолжался месячник по уборке городских территорий. «Чистота города небезразлична общественным и партийным организациям, молодежным и ветеранским движениям. Активное участие в субботниках приняли предприятия и рядовые горожане. И всем, кто откликнулся на призыв администрации города и вышел убрать прошлогоднюю листву, мусор и ветки деревьев, глава Пскова выразил признательность», - отметили в пресс-службе муниципалитета.

Апрельский месячник по уборке городских территорий завершился. На всем его протяжении УГХ администрации города обеспечивало тех, кто подал заявку на участие в уборке, перчатками, мешками для мусора и инвентарем. После каждого субботника специалисты УГХ вывозили собранный мусор. В апрельском субботнике этого года приняли участие более полутора тысяч человек.