Более 500 незаконно размещённых рекламных плакатов дельфинария демонтировали коммунальные службы Пскова

21:26, 28 апреля 2018, ПАИ

Коммунальные службы Пскова сняли более 500 незаконно размещенных на деревьях, мачтах освещения и других местах рекламных плакатов гастролирующего дельфинария. Также был демонтирован установленный на площади Ленина рекламный баннер, который был размещен без согласования с администрацией Пскова. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Жалобы на несанкционированную рекламу поступали от псковичей в органы местного самоуправления и были размещены в социальных сетях.

Добавим, что управление городского хозяйства администрации Пскова продолжит работу по демонтажу незаконной рекламы на улицах города.