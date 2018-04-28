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Общество

14 камер дополнительно установили на псковских трассах в апреле

В апреле в рамках мероприятий по развитию системы автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения на территории Псковской области дополнительно размещены 14 стационарных комплексов, в том числе: на федеральных трассах - 9, в Пскове - 4 и в Великих Луках - 1. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в УГИБДД УМВД России по региону.

Отмечается, что главное отличие новых комплексов в том, что наряду с фиксацией нарушений скоростного режима они имеют возможность выявлять нарушения, связанные с нарушениями проезда перекрестков и расположения транспортных средств на проезжей части. Мероприятия по внедрению специальных технических средств обусловлены высокой аварийностью и тяжестью последствий от дорожно-транспортных средств в регионе.

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