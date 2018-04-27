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Политика

Приравнять зарплату депутатов к средней по стране предложили в Госдуме РФ

Партия «Справедливая Россия» внесла на рассмотрение Госдумы законопроект о снижении зарплаты депутатов до среднего размера заработка по стране — до 35 тысяч рублей. Законопроект на рассмотрение в Госдуму внесли лидер справедливороссов Сергей Миронов и депутат от фракции Олег Нилов, сообщает «Известия».

«В настоящее время члены Совета Федерации и депутаты Государственной Думы получают ежемесячное денежное вознаграждение и денежные поощрения в размерах, установленных для федерального министра, а в 2016 году их вознаграждения в несколько раз превышали средние по России», — отмечается в пояснительной записке к документу.

Отмечается, что законопроект предлагает закрепить, что денежное вознаграждение для членов Совета Федерации и депутатов Государственной Думы устанавливается в размере средней заработной платы по Российской Федерации, которая в 2016 году составила порядка 35 тысяч рублей.

Также законопроектом предлагается отменить ряд необоснованных привилегий сенаторов и депутатов по медицинскому, санаторно-курортному, бытовому и пенсионному обеспечению.

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